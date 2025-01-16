4 سيارات جديدة تدخل السوق المصري في آخر 24 ساعة

كتب - محمد جمال:

استقبل سوق السيارات المصري خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سيارات جديدة تنوعت بين "كهربائية" و"بنزين"، لتنضم لقائمة السيارات المتاحة بالسوق المحلي خلال شهر يناير الجاري.

تتنوع السيارات المقدمة بين كروس أوفر وسيدان عائلية، وتبدأ أسعارها خلال الشهر الجاري من 850 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات التي دخلت السوق المصري:

سمارت 1

تأتي السيارة الكهربائية بطول 4270 مم، قاعدة العجلات: 2750 مم، مع إطارات قياس 19 بوصة، مزودة بمصابيح أمامية بتقنية ماتريكس ليد Matrix LED، حزام إضاءة أمامي وخلفي بشكل حرف Y، مقابض أبواب مخفية

تتميز سمارت 1 بمحرك كهربائي بقوة 200 كيلو وات (268 حصان)، مع بطارية يمكن شحنها من 10% إلى 80% في 3 ساعات عبر الشاحن البطيء، وفي 30 دقيقة باستخدام الشاحن السريع.

الأسعار

-الفئة Pure+ بسعر 1,890,000 جنيه.

-الفئة Pro+ بسعر 2,140,000 جنيه.

-الفئة Premium بسعر 2,290,000 جنيه.

- الفئة Brabus بسعر 2,440,000 جنيه.

سمارت 3

تأتي هذه السيارة بطول 4400 مم، المساحة الخلفية: 1.16 متر مكعب، مساحة التخزين الأمامية15 لترًا.

تعتمد سمارت 3 على محرك كهربائي بقدرة 200 كيلو وات (272 حصان) مع بطارية ليثيوم أيون سعة 66 كيلووات ساعة، مما يمنحها مدى سير يصل إلى 455 كيلومترًا. السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 5.7 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة.

الأسعار

-الفئة Pro+ بسعر 2,290,000 جنيه.

- الفئة Premium بسعر 2,490,000 جنيه.

-الفئة Brabus بسعر 2,690,000 جنيه.

جيلي كولراي

تقدم جيلي كولراي المحلية بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و70 ألف جنيه، مليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، مليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي النسخة المصنعة محليًا من كولراي موديل 2025 بتصميم "Vision Starburst" الجديد لجيلي، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

جيلي إمجراند

أنضمت أيضًا جيلي إمجراند الجديدة كليًا التي تنتمي لفئة سيدان العائلية المجمعة محليًا إلى قائمة السيارات المتاحة بسوق السيارات المصري رفقة شقيقتها من نفس الشركة كولراي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و970 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

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