مع طرح النسخة المصرية.. جيلي كولراي تنافس سيارات أوروبية ويابانية

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة أوتو موبيلتي للتجارة والاستثمار، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي التجارية الصينية في مصر، عن انضمام جيلي كولراي الكروس أوفر لقائمة الطرازات المجمعة محليًا بدءًا من يناير الجاري.

ومع طرح السيارة الصينية كولراي للتجميع المحلي فمن المتوقع أنها ستكون منافس قوي للغاية لعددا من السيارات المتواجدة بالسوق المصري بنفس الفئة والشريحة السعرية خاصة وأن النسخة المجمعة محليًا تأتي بسعر أقل بأكثر من 300 ألف جنيه عن النسخة المستوردة.

تأتي كولراي المحلية بثلاث فئات تبدأ من مليون و70 ألف جنيه، ومليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي كولراي بمصر:

ستروين C3 آير كروس

تأتي ستروين C3 AirCross موديل 2025 مزودة بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصى 205 نيوتن متر .

وتتمكن السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، و يأتي معدل استهلاك السيارة من البنزين في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتأتي ستروين C3 AirCross بأسعار رسمية تبدأ من 1.225.000 جنيه للفئة القياسية، و1.370.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

نيسان جوك

تقدم نيسان جوك موديل 2025 التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة في السوق المصري بـ3 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ مليون و35 ألف جنيه، والفئة Tekna الثانية بمليون و135 ألف جنيه، وتتوفر الفئة Tekna Perso الأعلى تجهيزا من جوك بسعر رسمي مليون و185 ألف جنيه.

تعتمد جوك موديل 2025 على محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 117 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

رينو داستر

تتوفر داستر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.190.000 جنيه للفئة الأولى، و1.240.000 جنيه للفئة الثانية و1.290.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تقدم رينو داستر بمحرك 1.6 لتر بقوة 115 حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

أوبل كروس لاند

تتوفر أوبل كروس لاند الجديدة فى السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات Topline وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

تعتمد أوبل كروس لاند على سواعد محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات.

إم جي ZS

تبدأ أسعار إم جي ZS موديل 2025 الجديدة من 1,050,000 جنيه للفئة الأولي، والفئة الثانية 1,075,000 جنيه، والفئة الثالثة 1,100,000 جنيه.

زودت ZS بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123حصان. تتسارع ZS من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

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