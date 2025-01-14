بـ 700 ألف جنيه اشتري آخر سيارة ميتسوبيشي لانسر في مصر – تفاصيل

بعد انضمام "سمارت".. 20 سيارة كهربائية متاحة بمصر حتى آلان

كتب- محمود أمين :

يتوفر سوق السيارات المستعملة فرصة لشراء سيارة سيدان يابانية وهي أخر نسخة من ميتسوبيشي لانسر الشهيرة بشارك موديل 2019، بسعر يتراوح من 700 ألف جنيه، يصل لـ 850 ألف جنيه، يحد السعر الحالة الفنية والفئة والمسافة المقطوعة، نستعرض سيارة ميتسوبيشي من خلال الآتي :

تعتمد لانسر شارك على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن.متر

تتسارع السيارة اليابانية من 0 إلي 100 كم/س، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء CVT، مع نظام الدفع الأمامى، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

تعتمد لانسر شارك على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن.متر

تتسارع السيارة اليابانية من 0 إلي 100 كم/س، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء CVT، مع نظام الدفع الأمامى، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

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