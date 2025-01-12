أسعار ومواصفات أقوى سيارة تقدمها ميتسوبيشي اليابانية في مصر

كتب - محمود أمين:

تقدم شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2025، التي تعد أقوي سيارة للعلامة في مصر.

نستعرض مواصفاته التفصيلية من التقرير التالي:

تقدم إكليبس كروس بطول 4.54 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 متر وارتفاع 1.68 متر.

إكليبس كروس مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT يعمل عبر 8 سرعات مبرمجة ودفع أمامي أو كلي للعجلات في أعلى فئة، لتكون أقوي سيارة للعلامة في مصر.

جهزت إكليبس كروس قياسياً بأنظمة ABS وEBD مع دعم للفرامل وASC للتحكم الإلكتروني في الثبات بجانب التحكم في الجر ودعم التوازن أثناء صعود المنحدرات HAC ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

بينما زادت الفئة الثالثة بحساسات ركن أمامية وخلفية وفرامل تلقائية أثناء الطوارئ وانفردت الفئة الأعلى بوجود 7 وسائد هوائية.

قدمت فئة إكليبس كروس القياسية بجنوط قياس 18 بوصة ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED وتكييف أوتوماتيكي ومنفذ تهوية خلفية ومفتاح ذكي وتوصيل للهاتف عبر البلوتوث.

زادت الفئة الثانية بزر لتشغيل المحرك وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة لكاميرا خلفية وإضاءة داخلية وسند ذراع خلفي مع حاملات أكواب.

وجهزت الفئة الثالثة بحساسات للمطر والإضاءة التي تعمل في الأمام بتقنية LED وبدالات لنقل الحركة من خلف عجلة القيادة، أما الفئة الأعلى تجهيزاً فحصلت على فرش جلدي أسود اللون للمقاعد التي يتم تسخينها بالأمام والتحكم بها كهربائياً من ناحية السائق.

تقدم إكليبس كروس بـ5 فئات من التجهيزات، تبدأ من مليون و650 ألف جنيه، ومليون و 700 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و750 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الرابعة تباع بسعر رسمي مليون و800 ألف جنيه، بينما تباع الفئة الأعلى المزودة بنظام دفع كلي للعجلات بمليون و880 ألف جنيه.

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