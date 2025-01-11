أسعار ومواصفات شيري تيجو 7 موديل 2025 الجديدة

سيارة SUV فرنسية موديل 2020 لا تتجاوز 850 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، سيارتها شيري تيجو 7 موديل 2025 الجديدة بفئتين من التجهيزات خلال شهر يناير الجاري.

تبدأ أسعار شيري تيجو 7 موديل 2025 الجديدة من مليون و10 آلاف جنيه والفئة الثانية مليون 95 ألف جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري تيجو 7 الجديدة بمصر:

تعتمد تيجو 7 الجديدة على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تأتي السيارة الـ SUV الصينية بطول 4.50 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.67 متر.

تمتلك تيجو 7 أنظمة أمان في مقدمتها فرامل ABS مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

يأتي هذا بجانب ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات مع حساسات ركن خلفية بكاميرا ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

بينما تزيد الفئة الثانية بوسائد هوائية جانبية وحساسات ركن أمامية.

تقف السيارة على جنوط 17 بوصة ومصابيح أمامية هالوجين مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي أما من الداخل، فقدمت المقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر بالسيارة نظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.

بينما تزيد الفئة الثانية بفتحتين USB خلفيين وحامل خلفي للأكواب وفتحة سقف بانورامية وفرش جلد للمقاعد.

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