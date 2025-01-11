رابطة سيارات الركاب الصينية تستبعد نمو صادرات السيارات الكهربائية في 2025

شنجهاي - (د ب أ):

استبعدت رابطة صينية صناعية نمو صادرات البلاد من السيارات الكهربائية هذا العام.

وقال تشوي دونجشو الأمين العام لرابطة سيارات الركاب الصينية إنه من المتوقع أن ترتفع صادرات السيارات الصينية إجمالا بنسبة 10 %، لكن رغم ذلك لا يتوقع أي نمو في صادرات السيارات الكهربائية.

ووفقا لأحدث تقارير رابطة سيارات الركاب الصينية، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 3ر24 % في 2024 مقارنة بالعام السابق.

وذكر التقرير أن الصين صدرت إجمالي 29ر1 مليون مركبة من هاتين الفئتين.

وأوضح تشوي أن الضغوط بسبب زيادرة الرسوم الجمركية في أوروبا تمثل مشكلة رئيسية للصادرات.

وصوت الاتحاد الأوروبي لصالح فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.