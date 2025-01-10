الحبس أو الغرامة.. تعرف على عقوبة الحصول على سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة

كتب - محمد جمال:

نشرت الجريدة الرسمية ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة بالمرافئ الجمركية، كما أوردت عقوبات على كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم.

وبحسب الوارد بالجريدة الرسمية، أن القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه؛ كل من قام بالأفعال الأتيه:

- تقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك.

- انتحل صفة شخص ذي الإعاقة، أو ساعد الغير غلى انتحال هذه الصفة.

- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي أتت إليه بالميراث.

- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة ذي للإعاقة دون وجه حق.

وشددت الضوابط التى أعلنت عنها مصلحة الجمارك، على ضرورة تطبيق ما ينص عليه القانون بشأن اقتصار استعمال السيارة على صاحبها أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حال كان قاصرًا أو تعذر عليه القيادة بنفسه، مع تكليف إدارات المرور بمتابعة الالتزام بتلك الضوابط.

وحظرت الحكومة التصرف في السيارة بأي شكل خلال مدة الحظر القانونية، وحال ثبوت مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون الجمارك، إضافة إلى مواجهة أي حالات تحايل أو تدليس في الحصول على سيارة معفاة من الرسوم، سواء من خلال بطاقات إثبات الإعاقة أو إجراءات الكشف الطبي أو أي وسائل أخرى تُعد تهربًا جمركيًا طبقًا للمادة 77 من القانون نفسه.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين مع إلتزام الحكومة بتمنح المستفيدين من غير المستحقين لـ سيارات المعاقين مهلة شهرين لتسوية أوضاعهم، قبل إحالتهم للجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

وأقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم استيراد سيارات المعاقين ، تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة 1200 سي سي، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع حظر سيارات الدفع التربو، كما اشترطت ألا يزيد موديل السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، وأن يكون لدى المستفيد حساب بنكي يغطي كامل قيمة السيارة للاستفادة بالإعفاء الجمركي.

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مصادر: الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات المتكدسة بالموانئ خلال أيام

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