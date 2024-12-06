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هوندا تستدعي 206 آلاف سيارة رياضية بشكل عاجل

10:53 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

استدعاء سيارات هوندا - أرشيفية

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ديترويت - (أ ب):

تقوم شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات باستدعاء ما يقرب من 206000 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة لأن عنق خزان الوقود يمكن أن ينفصل عن أنبوب الخزان في حالة وقوع حادث، مما يسمح بتسرب البنزين وزيادة خطر نشوب حريق.

ويغطي الاستدعاء بعض سيارات بسبورت انتاج عامي 2023 و2024 وبعض طرازات بايلوت من انتاج عام 2023 إلى 2025

وتقول هوندا في الوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أمس الخميس أن هناك خللا في عملية التثبيت منع الاتصال الكامل بين العنق والأنبوب.

وقالت الشركة إنها تلقت مطالبة واحدة مرتبطة بالضمان ولا توجد تقارير عن حدوث إصابات من ديسمبر 2018 حتى العشرين من نوفمبر هذا العام. ولم تذكر الوثائق أي تقارير عن حرائق.

وسيقوم التجار بفحص سيارات الدفع الرباعي وتوصيل أنبوب العنق بشكل صحيح بأنبوب تعبئة الوقود إذا لزم الأمر. وسيتم إخطار ملاك السيارات برسالة بدءا من 6 يناير المقبل.

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