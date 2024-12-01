زيادة أسعار شيري تيجو 7 الجديدة بمصر.. ألف جنيه تفصلها عن المليون

ارتفاع أسعار أحدث سيارات شيري التي تحمل شعار "صنع في مصر"

القاهرة - (مصراوي):

أقرت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة تيجو 7 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال شهر ديسمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فقد تراوحت الزيادة بأسعار تيجو 7 المجمعة محليًا ما بين 9.000 و10.000 جنيه.

وبعد الزيادة الجديدة أصبحت الفئة القياسية من شيري تيجو 7 موديل 2025 على ألف جنيه من المليون جنيه حيث تباع بـ999.000 جنيه، بينما الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بمليون و45.000 جنيه.

تعتمد تيجو 7 الجديدة على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تأتي السيارة بطول 4.50 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.67 متر.

تمتلك تيجو 7 أنظمة أمان في مقدمتها فرامل ABS مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

يأتي هذا بجانب ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات مع حساسات ركن خلفية بكاميرا ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

وتتميز الفئة الثانية عن القياسية بوسائد هوائية جانبية وحساسات ركن أمامية.

تقف السيارة على جنوط 17 بوصة ومصابيح أمامية هالوجين مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي أما من الداخل، فقدمت المقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر بالسيارة نظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.

بينما تزيد الفئة الثانية بفتحتين USB خلفيين وحامل خلفي للأكواب وفتحة سقف بانورامية وفرش جلد للمقاعد.

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