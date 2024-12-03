تويوتا تعلن وقف إنتاج سيارتها GR Supra.. وتودعها بهذه الطريقة (صور)

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طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن توديع الجيل الحالي من أيقونتها GR Supra الكوبيه الرياضية بموديلين خاصين، هما: “A90 Final Edition” و “Lightweight Evo”.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الخاص “A90 Final Edition” يعتمد على سواعد محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر وبقوة 435 حصانا، مما يجعله أقوى موديلات السيارة.

كما تم إجراء تحسينات على الخصائص الأيروديناميكية ومجموعة التعليق. ويأتي أقوى موديلات السيارة بطلاء يكتسي باللون الأسود المطفأ، مع جناح خلفي من الكربون وفتحات تهوية من ألياف الكربون على غطاء حيز المحرك.

وتم تجهيز السيارة بمجموعة التعليق من شركة Akrapovic وفرش ألكانتارا على المقاعد الرياضية. ويقتصر إنتاج هذا الموديل على 300 نسخة فقط.

وكما يتضح من اسمه، يمتاز الموديل “Lightweight Evo” بخفة الوزن، ويخطف الأنظار باسبويلر مصنوع من ألياف الكربون وأغطية جديدة للعجلات، مع رفارف جديدة على المحور الأمامي، فضلا عن تحسينات على مجموعة التعليق، بالإضافة إلى مكابح كبيرة.

وتتميز هذه النسخة من خلال العجلات قياس 19 بوصة ومقاعد من فرش ألكانتارا مع خيوط حياكة باللون الأحمر وحليات باللون الأحمر في المقصورة الداخلية.

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