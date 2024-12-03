ضربة جديدة للسيارات الكهربائية.. فرنسا تتخلى جزئيًا عن المشترين

باريس - (د ب أ):

قلصت فرنسا من الخصم المدعوم من الحكومة على شراء السيارات الكهربائية من 7000 يورو (7360 دولار) إلى 4000 يورو، على أن يبدأ التطبيق على الفور.

وأعلنت الحكومة أنه بالنسبة للأسر التي يبلغ دخلها من متوسط إلى أعلى، فإن الخصم على الشراء سيبلغ 3000 يورو و2000 يورو على التوالي.

وخلال عام 2025، سوف يتم دعم شراء السيارات الكهربائية بمبلغ 700 مليون يورو، وخلال العام الجاري، تم تخصيص 1.5 مليار يورو من أجل هذا الدعم.

وبلغت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية من مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا 17.1% منذ بداية العام، وهي نسبة أعلى من المتوسط الأوروبي، حسبما أظهرت الأرقام الرسمية.

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