وكيل بايك يستعد لتقديم سيارات كهربائية جديدة مصنعة في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بايك التجارية في مصر، اعتزامها طرح سيارات ARC FOX" الكهربائية لأول مرة بالسوق المحلي خلال الربع الأول من 2025.

ومن المقرر بحسب ما ذكرته نشرة "إنتربرايز" فإن أولى السيارات الكهربائية التي تحمل العلامة التجارية الصينية الجديدة، سيتم طرحها في مصر خلال شهر فبراير القادم.

وكانت ألكان أوتو وقعت في شهر أكتوبر الماضي اتفاقية مع بايك الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج رسميًا قبل نهاية 2025 المقبل.

ووفقًا للمعلن فإن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد خلال المرحلة الأولى ستكون 20 ألف وحدة سنويًا، ويرتفع الإنتاج السنوي إلى 50 ألف سيارة بعد خمسة أعوام.

وتعمل الشركتان على زيادة نسبة المكون المحلي للمركبات من 48% مع بدء الإنتاج وصولًا إلى 58%، وذلك تحقيقًا لرؤية الدولة التي تسعى إلى تعميق صناعة السيارات.

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