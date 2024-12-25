بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر

بدأ ترخيصها رسميًا.. أبرز المعلومات عن أصغر سيارة زيرو في مصر

القاهرة - (مصراوي):

ارتفعت أسعار السيارة تويوتا كورولا سيدان العائلية موديل 2024 بقيمة 50 ألف جنيه لجميع الفئات المتاحة بالسوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وبحسب القائمة المعلنة من شركة تويوتا إيجيبت، أصبحت كورولا تبدأ من مليون و400 ألف جنيه بدلًا من مليون و350 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و490 ألف جنيه مقابل مليون و440 ألف جنيه، الفئة الثالثة بمليون 600 ألف جنيه مقارنة بمليون و 550 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة أصبح سعرها الرسمي الجديد مليون و700 ألف جنيه بعد أن كانت تباع حتى صباح 25 ديسمبر الجاري بمليون و650 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا مليون و750 ألف جنيه بدلًا من مليون و700 ألف جنيه.

وحافظت تويوتا كورولا على أسعارها دون زيادة على مدار نحو ثلاثة أشهر، إذ كانت آخر زيادة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في سبتمبر الماضي والتي كانت بقيمة 50 ألف جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا 2024 على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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