سيارات انضمت للتصنيع المحلي في 2024

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بعد ارتفاعها 50 ألف جنيه.. أبرز منافسي تويوتا كورولا في مصر

كتب - محمد جمال:

شهد عام 2024 انضمام نحو 7 طرازات جديدة إلى قائمة السيارات المجمعة في مصر، ومن بين هذه الطرز سيارات تتواجد لأول بالسوق المحلي.

وتعمل الدولة المصرية بالتعاون مع شركات سيارات عالمية ووكلائها المحليين في زيادة السيارات المجمعة محليًا ودعم تعميق وتوطين صناعة السيارات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

بروتون ساجا

أعلنت شركة بروتون الماليزية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن بدء عمليات التجميع المحلي (CKD) للسيارة ساجا في مصر.

أعلن وكيل العلامة بمصر عن بدء تجميعها محليا خلال شهر ديسمبر الحاري، في مصنع تجميع تملكه مصانع عز العرب السويدي للسيارات (ESAF) ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المستهدف لعام 2025 إلى ما يزيد عن 5.000 وحدة من طراز بروتون ساجا.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسعار بروتون ساجا المجمعة محليًا.

هيونداي إلنترا AD

كشفت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن السيارة إلنترا AD سيدان العائلية موديل 2025 الجديدة خلال مايو الماضي بعد غياب أستمر لسنوات.

وتعود هيونداي إلنترا AD إلى الأسواق المصري بعد غياب نحو أربع سنوات، وذلك في نسخة محلية الصنع حيث يتم تجميعها بمصنع بريما في منطقة أبو رواش الصناعية. يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

تبدأ أسعار هيونداي إلنترا AD من 970 ألفا للفئة الأولى Smart، والفئة الثانية Modern سعرها مليون و50 ألفا جنيه، والفئة الثالثة Topline سعرها مليون و155 ألفا.

جيلي إمجراند

تستعد شركة جيلي أوتو موبيلتي، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي في مصر، للكشف عن سيارتها إمجراند المجمعة محليًا، بعد أن قامت الشركة بنشر صورة تشويقية عن اقتراب طرح الطراز الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها.

تم تجهيز جيلي إمجراند بالعديد من المواصفات المتقدمة التي تشمل أبعادًا مميزة، حيث يبلغ طول السيارة 4638 مم، وعرضها 1822 مم، وارتفاعها 1460 مم. كما أنها تتمتع بقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، مما يوفر مساحة كبيرة للركاب. بالنسبة لسعة خزان الوقود، فتبلغ 50 لترًا.

تتمتع السيارة بأداء قوي بفضل محركها الذي تبلغ قوته 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر. ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم، كما يتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية.

ولكن لم يكشف الوكيل المحلي للعلامة عن أسعار جيلي إمجراند بالسوق المصري حتى الآن.

شفروليه أوبترا

تستعد مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة شيفروليه في مصر، لإطلاق سيارتها أوبترا الجديدة كليًا والمقرر تصنيعها محليًا بداية العام الجديد، نستعرض فيما يلي أبرز مواصفات أوبترا المنتظرة:

أوبترا تتميز بأبعاد واسعة توفر راحة كبيرة للركاب، مع طول 4,530 ملم، عرض 1,737 ملم، وارتفاع 1,505 ملم.

أوبترا الجديدة مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 98 حصان وعزم دوران 105 رطل-قدم. يتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

شيري تيجو 4 برو

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر ، عن سيارتها تيجو 4 برو المجمعة محليا في السوق المصري نهاية مايو الماضي.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبدأ أسعار تيجو 4 برو الرسمية من 880 ألف جنيه للفئة Comfort الأولى، والفئة Luxury الثانية 955 ألفا جنيه، والفئة Turbo الأعلى تجهيزًا مليون 30 ألف جنيه.

إكسيد RX

تنتمي هذه السيارة لفئة الكروس أوفر متوسطة الحجم تتميز بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر قادر على إنتاج 254 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 385 نيوتن متر، ويعمل المحرك إلى جانب ناقل حركة مزدوج القابض بـ 7 سرعات.

وتأتي السيارة في فئتين مختلفتين بأسعار تبدأ من 2.380.000 جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 2.780.000 جنيه للفئة الثانية. وبالنسبة لنظام الدفع، تُجهز الفئة الأولى بنظام الدفع الأمامي، بينما تقدم الفئة الثانية بنظام الدفع الرباعي.

إكسيد VX

تقدم إكسيد أيضًا طراز VX التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv الفاخرة المزودة بـ 7 مقاعد .

تعتمد VX على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر مع شاحن تيربو، يولد 245 حصانًا مع عزم دوران قدره 317 نيوتن متر. يُقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات، وتتميز السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات، تبدأ أسعار VXمن 2.980.000 جنيه للفئة الأولى، بينما تصل إلى 3.380.000 جنيه للفئة الثانية.

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