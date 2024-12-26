بوجاتي تصمم أول حامل أكواب سيارة لعميل واحد

باريس - (د ب أ):

رغم أن السيارة الفارهة فائقة القوة بوجاتي دبليو-16 تستطيع السير بسرعة 282 ميلا في الساعة، مع فتح السقف، لكنها غير مزودة بحوامل أكواب. وكانت هذه مشكلة لصاحب سيارة طراز بوجاتي شيرون التي يبدو أنه سكب مشروبًا في غطاء باب سيارتها أثناء قيادتها وهو يحمل نوعًا من المشروبات.

ستكون هذه مشكلة في أي سيارة، ناهيك عن سيارة يبلغ سعرها أكثر من مليون دولار، وقد اختار العاملون في بوجاتي حل المشكلة من خلال تصميم أول حامل أكواب على الإطلاق للعلامة التجارية الفارهة.

وباعتبارها شركة متخصصة في صناعة سيارات فارهة بأعداد قليلة، فإن شركة بوجاتي مستعدة بشكل فريد للتعامل مع مثل هذه المشاكل، حيث بدأ فريق التصميم في الشركة العمل على تعديل حامل الأكواب في سيارة شيرون التي تعمل بالفعل على الطريق، والآن أصبح هذا التصميم جاهزًا للظهور لأول مرة داخل السيارة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقد عرض فرانك هيل مهندس التصميمات ، في بوجاتي النموذج الأولي لحامل الأكواب في مقطع فيديو قصير تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يوم الجمعة الماضي.

وأشار موقع "كار أند درايفر" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن حامل الأكواب الجديد عبارة عن ملحق متحرك في طاقة الباب الحالي، حيث يتم إدخاله بشكل مريح دون أي أدوات.

ويمكن تعديل الحامل لكي يناسب حجمين من الأكواب بجوار بعضهما البعض. ويقول هيل إن هذا الحامل مفيد بشكل كبير بما يكفي لزجاجة ماء وعلبة ريد بول على التوالي. كما تم استكمال تصميم النموذج الأولي بألوان متطابقة لمواصفات السيارة واسم المالك باللون الوردي.

وأضاف هيل إنه سيتم تصنيع حامل الأكواب بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كجزء أولي، ومن المفترض أن يكون جاهزًا للتثبيت في سيارة المالك بحلول يناير المقبل.

ومن المحتمل أن يصبح حامل الأكواب بداية لتغيير في تصميم قمرة سيارات بوجاتي لتوفير قدر أكبر من الراحة والرفاهية لأصحاب هذه السيارات الفارهة.