علامات سيارات ستنضم إلى السوق المصري في عام 2025

كتب - محمود أمين:

مع اقتراب عام 2025، يستعد السوق المصري لاستقبال مجموعة من العلامات التجارية التي ستحدث فارقًا كبيرًا في عالم السيارات المحلية.

ومن أبرز هذه العلامات التي يتوقع دخولها مصر في العام المقبل، ساويثت، جينيسيس، لامبورجيني، زيكر، لينك أند كو، وروكس نستعرضها خلال الآتي:

جينيسيس

جي بي أوتو تستعد لتقديم جينيسيس، القطاع الفاخر من شركة هيونداي الكورية، التي من المتوقع أن تقدم أكثر من طراز في عام 2025. مع تصميمات فاخرة وتقنيات مبتكرة، من المتوقع أن تنافس بقوة في قطاع السيارات الفاخرة.

لامبورجيني

شركة MTI استحوذت على علامة لامبورجيني الإيطالية في مصر، مع توقعات بظهورها في السوق المحلي بداية عام 2025. سيارة لامبورجيني تتميز بالأداء العالي والتصميم الجذاب، وهي تنتمي لفئات السيارات الرياضية الفاخرة.

زيكر

ألكان أوتو أعلنت عن استحواذها على الوكالة الرسمية للعلامة التجارية زيكر، والتي يتوقع أن تطرح أول سياراتها في مصر خلال عام 2025. ومن المتوقع أن يقدم أكثر من طراز خلال العام الجديد.

لينك أند كو

شركة عز العرب أعلنت عن استحواذها على العلامة التجارية لينك أند كو، ومن المتوقع أن تبدأ بطرح سياراتها رسميًا في السوق المصري عام 2025. تقدم هذه العلامة طرازات حديثة تجمع بين الأداء والراحة معتمدة على التكنولوجيا.

روكس

تُعد علامة روكس الصينية واحدة من العلامات الجديدة المقرر دخولها السوق المصري عبر نور الشريف. من المتوقع أن تقدم سياراتها لتنافس القطاع الفاخر في السوق المحلي، مع التركيز على الطاقة النظيفة.

ساويثت

تستعد علامة ساويثت الصينية، أن تدخل السوق المصري في 2025، حيث تُعد من العلامات التي تركز على تقديم سيارات ذكية مع تقنيات متطورة.

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