كارلوس غصن: نيسان في طريقها للانهيار بناء على نتائج أعمالها

القاهرة - (مصراوي):

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز، كارلوس غصن، إن نتائج أعمال الشركة اليابانية في السنوات الأخيرة تشير إلى أنها في طريقها نحو الانهيار.

وأضاف غصن في تصريحات لبرنامج "بيزنس" المذاع عبر فضائية سكاي نيوز، أن محاولات نيسان للاندماج مع هوندا لا معنى لها، موضحًا أن هناك ازدواجية بين كلا الشركتين وهو ما قد يفشل مساعي الاندماج.

وشدد على أن الاندماج يكون ضروريًا فقط عندما يكون هناك تكامل بين الشركات وهو أمر تفتقر إليه كل من هوندا ونيسان وبخاصة الأخيرة التي تواجه وضعًا مأزومًا للغاية.

وأكد أن وضع نيسان الحالي يشير إلى أن هوندا التي تعد ثاني أكبر منتج للسيارات في اليابان بعد تويوتا، ستسيطر بشكل كامل على مفاصل شركة نيسان.

ولفت إلى أن مبيعات نيسان السنوية تعكس مدى عمق الأزمة التي تتواجهها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مبيعاتها في 2018 كانت 5.1 مليون سيارة نزولًا إلى 3.2 مليون سيارة في 2023 بمعدل انحسار تجاوز 40%.

يذكر أن نيسان وهوندا أعلنتا، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم، لتوحيد جهودهما وتشكيل ثالث أكبر شركة سيارات بالعالم، وأن ميتسوبيشي موتورز العضو الأصغر في تحالف نيسان وافقت أيضًا على الانضمام إلى المحادثات لدمج أعمالها.

ويمكن بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن يتمخض هذا الاندماج عن بروز عملاق بقيمة تزيد على 50 مليار دولار بناء على القيمة السوقية لشركات صناعة السيارات الثلاث.

وستكتسب هوندا وتحالف نيسان مع رينو الفرنسية وشركة ميتسوبيشي موتورز الأصغر، قوة للتنافس مع شركة تويوتا موتور كورب وكذلك مع شركة فولكس فاجن الألمانية.

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