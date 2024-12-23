شيري تطلق Tiggo 9 الجديدة كليًا لأول مرة بالشرق الأوسط.. صور

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دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة شيري عن إطلاق أيقونتها Tiggo 9 الجديدة كليا، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV، في أسواق الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة الصينية أن أيقونتها Tiggo 9 الفاخرة تعكس التزامها بتصنيع سيارات تتميز بالأداء العالي وتضع معايير جديدة للأناقة والسلامة.

وتقدم السيارة Tiggo 9 الجديدة كليا تجربة حيث تتميز بتصميم مستوحى من الهندسة الحيوية، ويبرز فيها قوس الحاجب النمري الشهير، وتفاصيل الأسنان الحادة، والشبكة الأمامية المزينة بالماس، ما يعكس توازنا مثاليا بين القوة والأناقة.

كما تسهم المصابيح الخلفية ذات الشكل الماسي وإطارات مصابيح الضباب المخططة في تعزيز حضورها على الطريق.

راحة وتكنولوجيا متطورة في Tiggo 9

وفي الداخل، تُعطي السيارة Tiggo 9 الأولوية للراحة الفاخرة والتكنولوجيا المتطورة. ويتميز مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا في 8 اتجاهات بدعم أسفل الظهر وإعدادات الذاكرة.

كما يتوفر بها ميزات التهوية والتدفئة ووظائف التدليك، ما يضمن راحة استثنائية حتى في أطول الرحلات.

وتتضمن السيارة تقنيات متقدمة مثل نظام كاميرا عالي الدقة بزاوية 540 درجة، والتحكم الصوتي، وناقل الحركة الهجين 3DHT، ما يوفر للسائق تجربة قيادة ديناميكية وصديقة للبيئة.

ويقدم نظام الصوت المحيطي المكون من 14 مكبر صوت، مع مكبرات صوت مدمجة في مساند الرأس، تجربة صوتية غامرة تُعزز من استمتاع الركاب بكل رحلة.

بالإضافة إلى ذلك، تزيد المقاعد الخلفية القابلة للطي راحة الركّاب؛ حيث يمكن تحويلها إلى سرير واسع بمساحة 2.08 متر مربع عند طي مساند الظهر. ويضمن هذا التصميم الذكي مرونة كبيرة للركّاب ومساحة واسعة لتخزين البضائع.

خصائص السلامة في Tiggo 9

وتبرز خصائص السلامة في السيارة Tiggo 9؛ حيث تتمتع بتصنيف 5 نجوم من Euro NCAP، وتشمل 13 وظيفة من وظائف نظام مساعدة السائق المتطور "ADAS"، بما في ذلك مساعد الحفاظ على المسار، ونظام مكابح الطوارئ التلقائي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، بالإضافة إلى 10 وسائد هوائية.

ويوفر إطار السيارة الفولاذي المقوى أقصى درجات الحماية، بينما يساهم التحكم الصوتي الذكي ونظام تثبيت السرعة التكيفي في تعزيز تجربة القيادة بشكل كبير. وتتكامل تكنولوجيا الأمان مع التصميم الخارجي والداخلي للسيارة، لتقديم مستوى لا يُضاهى من الراحة والأمان.

وتقدّم السيارة Tiggo 9 تجربة مثالية للعملاء؛ حيث تشتمل على شاشة لمسية بدقة 2.5K ومقاس 15.6 بوصة، وشاشة عرض أمامية، ما يوفر معلومات حيوية للسائقين دون تشتيت انتباههم. وتعزز هذه الميزات، إلى جانب مكبرات الصوت المدمجة في مسند الرأس، من تجربة الركاب.

وتعزز المقاعد الخلفية القابلة للطي من مرونة الاستخدام، مع التركيز القوي على الراحة والسلامة والابتكار، لتجعل هذه العناصر مجتمعة من Tiggo 9 خيارا مميزا لأولئك، الذين يبحثون عن الفخامة والأداء وراحة البال على الطريق.

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