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القاهرة - (مصراوي):

نشرت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) على موقع "يوتيوب"، نتائج اختبار سيارة فولفو EX30 الـSUV الكهربائية موديل 2024.

وواجهت سيارة فولفو الجديدة محاكاة لحادث اصطدام أمامي جهة السائق بسرعة 64 كم/س، وكذا الاصطدام الأمامي الكلي بسرعة 50 كم/س، والاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

تعرضت قوائم السيارة الجانبية كذلك إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وبانتهاء الاختبار الذي بحث فاعلية وسائل حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، منح (Euro NCAP) السيارة العلامة الكاملة بـ5 نجوم.

ونجحت أنظمة الأمان بالسيارة في حماية السائق بنسبة 88% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 85% والمارة بنسبة 79%، وحصلت وسائل الأمان المساعدة على نسبة 80%.

وانضمت فولفو EX30 إلى السوق المصري مطلع شهر ديسمبر الجاري، عبر بوابة مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة السويدية في مصر.

تأتي EX30 بفئتين رئيسيتين من حيث المحركات، الفئة الأولى بمحرك واحد بقوة 268 حصانًا ونظام دفع خلفي، والثانية بمحركين بقوة إجمالية 422 حصانًا ونظام دفع رباعي.

تتميز السيارة ببطارية سعة 64 كيلوواط ساعة، حيث توفر مدى قيادة يصل إلى 442 كيلومترًا لفئة الدفع الخلفي، و426 كيلومترًا لفئة الدفع الرباعي.

من حيث الأداء، يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.4 ثانية في النسخة المزودة بمحركين، بينما تصل النسخة ذات المحرك الواحد إلى نفس السرعة خلال 5.1 ثانية.

على مستوى المقصورة، تتميز السيارة بلمسات عصرية وتقنيات متطورة، أبرزها شاشة تحكم لمسية كبيرة بقياس 12 بوصة، تدير كافة أنظمة السيارة وتعرض معلومات القيادة والطقس.

كما تتيح فولفو خاصية NFC التي تمكن السائق من استخدام هاتفه كمفتاح للسيارة، حتى عند إغلاق الهاتف، ما يسهل أيضًا مشاركة السيارة مع العائلة أو الأصدقاء دون الحاجة لتسليم المفتاح فعليًا.

تدمج السيارة نظام خرائط جوجل المدمج الذي يساعد السائق في تحديد موقع السيارة عند ركنها، ما يعزز الراحة والسهولة.

وتتوفر EX30 بكسوة داخلية قماشية بألوان مزدوجة مع تطريزات أنيقة، إلى جانب خمسة خيارات للألوان الخارجية.

تبدأ أسعار فولفو EX30 الجديدة من 1.890.000 جنيه مصري، وتصل إلى 2.299.000 جنيه مصري للفئة الأعلى تجهيزًا.

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