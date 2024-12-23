استقرار أسعار تويوتا كامري في مصر للشهر الرابع على التوالي

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القاهرة - (مصراوي):

كشفت أحدث قائمة معلنة من شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، استقرار أسعار السيارة كامري سيدان العائلية الفاخرة عند معدلاتها خلال شهر ديسمبر الجاري.

وكان آخر تعديل بأسعار تويوتا كامري الفاخرة والتي تتوفر في مصر بفئة واحدة من التجهيزات في شهر سبتمبر الماضي، حينما أقر الوكيل المحلي زيادة بنحو ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه.

ويبلغ السعر الرسمي للفئة High Line المتاحة بمصر في ديسمبر الجاري من "كامري" بحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، سبعة ملايين و400 ألف جنيه.

تعتمد نسخة كامري المتاحة في مصر على محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، بقوة 178 حصان، وعزم أقصى 231 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

سيارة الدفع الأمامي من تويوتا تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة، وأنظمة الفرامل المساعدة الأساسية الفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

كما يتوفر بالسيارة نظام الفرامل المساعدة نظام التحكم عند صعود المرتفعات HAC، نظام المساعدة على الهبوط من المنحدرات DAC، وتدعم كامري كاميرا للرؤية الخلفية مع حساسات للمساعدة على الركن الخلفي والأمامي.

أما كماليات كامري تتمثل في مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين، تتيح السيارة لركابها لفصل درجة حرارة المكيف لمنطقتين منفصلتين، تقدم مع مثبت للسرعة، حساسات أمطار تعمل أوتوماتيكيًا.

تقدم مع مثبت للسرعة، حساسات أمطار تعمل أوتوماتيكيًا، الجانب الترفيهي بمقصورة راف يتضمن شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، فتحة سقف بانوراميه، ومقاعد كهربائية للسائق.

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