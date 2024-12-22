بعد اختفاء الزيرو.. تعرف على سعر فورد إيكو سبورت المستعملة بمصر

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كتب - محمد جمال:

تعد فورد إيكو سبورت كروس أوفر واحدة من الطرازات الجديدة التي غابت عن سوق السيارات المصري لسنوات، ولم تتواجد ضمن القوائم السعرية للعلامة بمصر لفترة طويلة.

وتبحث فئة من المستهلكين المقبلين على الشراء عن أسعار السيارة فورد إيكو سبورت الأمريكية عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت.

تتوفر فورد إيكو سبورت موديل 2019 مستعملة عبر الإنترنت بمتوسط سعري 900 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر فى سعر السيارة النهائي.

مواصفات فورد إيكو سبورت التفصيلية بالسوق المصري:

أداء المحرك

تعتمد النسخة المتوفرة في مصر من إيكو سبورت على سواعد محرك صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 123 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتسارع السيارة من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في 11.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم ومتوسط استهلاكها من الوقود 5.8 لكل 100 كم.

الطول والأبعاد

إيكو سبورت الجديدة يبلغ طولها الإجمالي 4.096 مم، وعرضها 1.765 مم، وارتفاعها 1.653 مم، وارتفاع خلوصها الأرضي 190 مم؛ فيما يبلغ سعة التخزين الخلفية "الشنطة" 310 لترًا مكعبًا. وتقف على إطارات رياضية قياس 16 بوصة.

مواصفات الأمان والسلامة

تمتلك فورد إيكوسبورت عدد كبير من مواصفات الأمان أبرزها نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC ، نظام التوجيه الكهربائي EPAS، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي بالإضافة إلي ستائر جانبية، مثبت للسرعة.

الكماليات والترفيه

كما تمتاز السيارة بباقة من وسائل الترفيه والكماليات، أبرزها نظام ستيريو FM/A والذي يأتي مع مشغل أقراص مدمجة، والقادر علي تشغيل ملفات MP3 المرتبط بـ6 مكبرات صوت، خاصية التوصيل اللاسلكي Bluetooth، مخرج USB، كمبيوتر رحلات، مكيف هواء يدوي، نظام مراقبة ضغط الإطارات

السيارة مزودة أيضًا بمصابيح ضباب أمامية وخلفية وزر تشغيل/إغلاق المحرك وفتحة سقف ومرايا ضم كهربائية ومساحات حساسة للأمطار ونظام GPS للملاحة وحساسات ركن خلفية.

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