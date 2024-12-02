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بعد طرح هيونداي أيونيك 6.. سيارات كهربائية متاحة رسميًا بمصر

10:36 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024
بعد طرح هيونداي أيونيك 6.. سيارات كهربائية متاحة رسميًا بمصر

هيونداي أيونك 6 الكهربائية

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ميني كوبر Countryman

يعتمدان الطرازان Countryman S ALL4 وJCW ALL4 Countryman، على محرك أقوى سعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني و نظام دفع رباعي، ليولد 204 حصان و300 نيوتن-متر من العزم لنسخة S و يصل قوة نسخة JCW إلى 300 حصان و400 نيوتن-متر من العزم الأقصى.

بينما يأتي الطراز الكهربائي بالكامل Countryman E بمحرك كهربائي وحيد يولد قوة 204 حصانً مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر، مدعم ببطارية بقدرة5 .66 كيلوواط في الساعة، بمدى سير كهربائي يصل إلى 462كم.

هيونداي أيونك 6 السيارات الكهربائية عالم السيارات

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