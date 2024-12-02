المنصور للسيارات تكشف عن موعد تصنيع سيارات إم جي في مصر

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة المنصور للسيارات عن خططها لإطلاق خمس نماذج جديدة من المركبات خلال العامين المقبلين، وتوسيع نطاق إنتاجها المحلي وتعزيز حضورها في السوق المصري.

قال أنكوش أرورا، المدير التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إن الشركة تعمل على تأسيس مصنع جديد لتجميع سيارات إم جي في مصر.

وأضاف أرورا في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة لتقديم السيارة إم جي 7 الجديدة، أن هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوسيع محفظة منتجات الشركة في المنطقة.

وأوضح أن المصنع الجديد، الذي يُتوقع أن يبدأ تشغيله خلال عامين، سيسهم في تسريع وتيرة الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على السيارات عالية الجودة من العلامة التجارية إم جي.

وأكد المدير التنفيذي للمنصور أن هذه المبادرة ستدعم الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص عمل جديدة وتعزيز سلسلة التوريد.

إلى ذلك، لم يكشف أرورا عن الطرازات التي تنتوي إم جي تصنيعها محليًا لكنه وصفها بانها ستكون مميزة وذات جودة عالية وتلبي احتياجات المواطن المصري من حيث الجودة والتكنولوجيا والسعر التافسي.

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