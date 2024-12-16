خلال أيام.. طرح هافال جوليون برو الجديدة كليًا رسميًا في مصر - التفاصيل

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هافال الصينية في مصر، لإطلاق سيارة هافال جوليون برو الجديدة رسميًا خلال الأيام المقبلة.

تأتي السيارة بتصميم عصري وأبعاد بطول 4470 مم وعرض 1898 مم وارتفاع 1625 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2700 مم ومساحة تخزين تصل إلى 952 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

تعمل السيارة بمحرك 1.5 لتر تربو بقوة 148 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مزدوج القابض. كما تم تجهيزها بنظام تعليق متطور يوفر ثباتًا وتحكمًا افضل، مع نظام توجيه كهربائي.

تتميز هافال جوليون برو بمجموعة كبيرة من أنظمة الأمان، بما في ذلك 6 وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح، توزيع قوة الفرملة إلكترونيًا، الثبات الإلكتروني، وبرامج مساعدة في المرتفعات والمنحدرات. بالإضافة إلى كاميرات 360 درجة، نظام الركن الذاتي، وتحذيرات النقاط العمياء والخروج عن المسار.

المقصورة الداخلية تأتي بتصميم فاخر وتجهيزات ذكية تشمل شاشة عرض متعددة الوظائف، نظام ملاحة، ودعم كامل لأنظمة الاتصال الحديثة.

كانت جي بي أوتو كشفت في وقت سابق عن السعر الرسمي الذي ستقدم به هافال جوليون برو الجديدة والتي ستتاح بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و480 ألف جنيه.

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