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نيسان نافارا موديل 2025.. كم يبلغ سعرها في السوق المصري؟

04:53 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    نيسان نافارا الجديدة
  • عرض 5 صورة
    نيسان نافارا الجديدة
  • عرض 5 صورة
    نيسان نافارا الجديدة
  • عرض 5 صورة
    نيسان نافارا
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القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة "نافارا" Navara بيك أب الجديدة كليًا خلال شهر ديسمبر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات للنسخة فردية الكابينة.

تعتمد نافارا XE على محرك ديزل توربيني سعة 2.5 لتر بقوة تصل 161 حصان وعزم دوران 403 نيوتن متر في الفئة الأساسية، ويرتبط بالمحرك ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

تقدم Navara من خلال تصميها الجديد وضعيه أفضل للتحميل كما تتمتع سعة تحميل ممتازة، حيث تصل سعة تحميل إلى 1 طن في الكابينة المفردة Single Cab 1182 كجم.

تمتلك Navara مجموعة من وسائل الأمان أبرزها نظام الفرامل المانعة للإنزلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) لتحكم وتفادي التصادمات عند السرعات العالية.

كما يتوفر بالسيارة نظام مساعد ثبات السيارة (TSA) الذي يعطي ثقة في الجر عن طريق إكتشاف الإنحراف أو الميلان أثناء القيادة، ونظام التحكم الديناميكي في ثبات وتوازن السيارة (VDC)، بالإضافة لكاميرا خلفية وأجهزة استشعار للركن في الأمام والخلف في أعلى فئة.

للمزيد من التفاصيل والأسعار (اضغط هنا)

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