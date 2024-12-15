كيا تكشف عن النسخة GT من سيارتها EV6 الجديدة.. صور

قبل الشراء.. تعرف على أسعار أرخص سيارات سيات موديل 2025 بمصر

القاهرة - (مصراوي):

كشفت شركة نيسان إيجيبت، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة اليابانية في مصر، والتي شهدت عودة السيارة "جوك" Juke بعد غياب استمر لنحو ثمانية أشهر.

وعادت نيسان Juke موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و35 ألف جنيه، ومليون 135 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 185 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

الجيل الثاني من جوك يأتي بطول 4210 مم، وعرض 1.8 متر، وارتفاع 1595مم، مع طول قاعدة العجلات 2636 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 422 لتراً، عجلات رياضية قياس 17 و19 بوصة.

جوك تقدم في مصر بمحرك تربو 3 سلندر DIG-T سعة 1000 سي سي بقوة 117 حصان، مع عزم أقصي 180 نيوتن. متر عند 1750 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 سرعات.

تستهلك سيارة نيسان في المتوسط 4.8 لتر من الوقود لكل 100 كم، لتصبح من أكثر سيارات هذه الفئة توفيراً للوقود؛ وتتوفر بثلاث أوضاع للقيادة من بينها الرياضية والاقتصادية.

السيارة جوك الجديدة مزودة بنظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-VDC و6 وسائد وستائر هوائية، حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

تقدم جوك بشاشة ترفيهية قياس 8 بوصة تعمل باللمس تتصل بـ8 سماعات بنظام BOSE، خاصية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto، شاشة معلومات رقمية قياس 7 بوصة.

اقرأ أيضًا:

"الأرخص محليًا".. مقارنة بين بي واي دي F3 وشيري أريزو 5

رابطة السيارات: العربيات في الجمارك "نبتت".. وتوقعات تراجع الأسعار غير صحيحة

أرخص سيارة لستروين في مصر.. مواصفات وأسعار