بالصور.. N°8 أقوى سيارات دي إس الفرنسية الكهربائية بالأسواق

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باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة "دي إس" عن سيارتها N°8 الجديدة، والتي تعد أقوى موديلاتها المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي، والمتوقع ظهورها في الأسواق منتصف العام المقبل.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تقع ضمن فئة موديلات الكروس أوفر بين السيارات الصالون والموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، وتظهر السيارة بطول 4.82 متر وعرض 1.90 متر وارتفاع 1.58 متر.

ويسع حيز الأمتعة ما يصل إلى 620 لتر من الحقائب والأمتعة بفضل قاعدة العجلات طول 2.90 متر.

ويتوفر للسيارة نظام دفع كهربائي بقوة تتراوح بين 169 كيلووات، و278 كيلووات وعزم الدوران الأقصى بين 345 و511 نيوتن متر، ويتوفر للسيارة بطارية سعة 74.0 أو 97.2 كيلووات ساعة، وتصل السيارة إلى مدى السير 750 كلم وتبلغ سرعتها 190 كلم/س.

وتزخر المقصورة الداخلية بجميع سمات الفخامة والراحة المعهودة على موديلات الشركة الفرنسية مع فرش من جلود نابا الفاخرة ووظائف الراحة مثل المكيف والتدفئة والتدليك، وتزخر قمرة القيادة بشاشة قياس 10.25 بوصة، وذلك بجانب الشاشة اللمسية قياس 16 بوصة.

ويتوفر للسيارة شاشة هيد أب مع تقنية الواقع المعزز ومرآة داخلية تعتمد على كاميرا والعديد من الحلول التقنية ونظام التحكم بالأوامر الصوتية مع ChatGPT.

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