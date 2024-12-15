أزمات فولكس فاجن تتواصل| بورشه Se تتوقع سحب مليارات اليورو

فرانكفورت - (د ب أ):

من المرجح أن تضطر شركة بورشه القابضة المالكة لشركة فولكس فاجن إلى شطب مليارات اليورو من استثماراتها في فولكس فاجن وشركة صناعة السيارات الرياضية بورشه إيه جي.

وبناء على ذلك، خفضت الشركة توقعات أرباحها للعام الحالي، وتتوقع الآن خسائر كبيرة بعد حساب الضرائب، وفقا لبيان نشرته الشركة الجمعة.

وفي وقت سابق، توقعت شركة بورشه تحقيق أرباح للمجموعة بعد حساب الضرائب تتراوح ما بين 2.4 مليار يورو (2.5 مليار دولار) و4.4 مليار يورو.

ورغم عمليات شطب استثماراتها، لا تزال الشركة القابضة تتوقع دفع أرباح للمساهمين في 2024.

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