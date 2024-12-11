سوزوكي بالينو موديل 2022 لا تتجاوز 780 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين المقبلين على الشراء خلال الأونة الأخيرة بالسوق المصري عن الطرازات اليابانية المستعملة، لشهرتها بالاعتمادية والموثوقية فضلا عن تسعيرها الجيد.

وتعد بالينو التي تنتمي للعلامة سوزوكي اليابانية العريقة، واحدة من الطرازات الاقتصادية التي تقدم بأسعار مناسبة عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت، يباع موديل 2022 عبر منصات البيع الإلكترونية بمتوسط سعري 780 ألف جنيه

مواصفات سوزوكي بالينو التفصيلية المتاحة بالسوق المصري:

تعتمد سوزوكي بالينو الجديدة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وبفضل محركها تستطيع سيارة سوزوكي الانطلاق من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في غضون 11.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 170 كم/س.

يبلغ طول السيارة الإجمالي 3.995 ملم، وعرضها 1.745 ملم، وارتفعها 2.520 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 120 ملم، وتتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 355 لتر مكعب.

تمتلك السيارة باقة من مواصفات الأمان والسلامة، أبرزها وسائد هوائية أمامية وفرامل ABS المانعة للانزلاق و برنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومساعد الفرامل BA وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال وغيرها.

أما وسائل الراحة والرفاهية، فالمقصورة مزودة بتكييف أوتوماتيك وتحكم بالصوت والرد على الهاتف من عجلة القيادة ومدخل USB ومدخل AUX ونظام صوتي ومشغل CD وMP3، فضلًا عن مدخل 12V أمامي فقط وإمكانية عرض درجة الحرارة والتحكم بالسرعة.

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