ارتفاع سهم تسلا إلى أعلى مستوياته منذ 3 سنوات

نيويورك (د ب أ)

ارتفع سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 4% إلى 80ر404 دولار للسهم ليسجل أعلى مستوى له خلال تعاملات أي يوم منذ 5 نوفمبر 2021.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السهم فقد بعد ذلك جزءا من مكاسبه الأولية ليسجل أقل قليلا من 400 دولار، لكنه إذا حافظ على أدائه اليوم فقد ينهي التعاملات فوق 400 دولار لأول مرة منذ نوفمبر 2021.

بعد أن ظل متخلفا إلى حد كبير عن باقي شركات التكنولوجيا العملاقة خلال أغلب فترات التعامل في العام الحالي، يشهد سهم تسلا ارتفاعًا قويًا منذ أواخر أكتوبر، مدعوما أولاً بنتائج الربع الثالث التي جاءت أفضل من المتوقع ثم التوقعات بأن فوز دونالد ترامب في الانتخابات قد يكون إيجابيًا للشركة، في ضوء الدعم القوي لمؤسس ورئيس تسلا إيلون ماسك للرئيس الأمريكي المنتخب أثناء الانتخابات التي تعهد فيها بفرض رسوم على أغلب المنتجات الصينية بما فيها السيارات الكهربائية.