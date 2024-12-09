بعد تقديمها رسميًا.. بيجو 3008 الجديدة تنافس ستروين C5 بمصر

القاهرة - (مصراوي):

كشفت شركة مانسكو للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو التجارية الفرنسية، موديل 2025 الجديد كليًا من السيارة بيجو 3008 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي ستقدم بيجو 3008 الجديدة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى Allure بسعر رسمي مليون و200 ألف جنيه، والفئة GT الأعلى تجهيزًا مقابل مليونين و460 ألف جنيه.

وتعد السيارة ستروين C5 الفرنسية موديل 2025 واحدة من أبرز منافسي سيارة بيجو الجديدة في مصر، وخاصة أن سيارة ستروين تقدم بأسعار أقل وفئات أكثر.

تتوفر ستروين C5 محليًا بأربعة فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و700 ألف جنيه، ومليون 865 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 940 ألف جنيه للثالثة، فيم الفئة الأعلى تجهيزًا تقدم بمليونين و60 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين بيجو 3008 وستروين C5 بالسوق المصري:

المحرك والأداء

تعتمد ستروين C5 على محرك تربو 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 165 حصان و عزم 240 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

بينما بيجو 3008 تم تجهيزها بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر وقوة 180 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يوفر أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.

الأبعاد

تأتي ستروين C5 ايركروس فى السوق المحلي بطول 4.50 من ضمنه 2.73 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.96 متر وارتفاع يبلغ 1.68 متر.

بيجو 3008 تأتي بطول 4447، عرض 1841 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1624 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 591 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.

الأمان والسلامة

جهزت ستروين C5 الكروس أوفر الفرنسية بـ4 وسائد هوائية مع أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات بجانب التحكم في الجر ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ومراقبة ضغط الإطارات TPMS وحساسات ركن خلفية، بينما زادت الفئة الثانية بدعم للنقطة العمياء.

كما يتوفر حساسات ركن أمامية فضلاً عن كاميرا خلفية بينما انفردت الفئة الأعلى تجهيزاً بوحدة لاختيار وضعية القيادة ودعم التوازن أثناء نزول المنحدرات وكاميرا Connected Cam لتسجيل الرحلات مع الفرملة تلقائياً عند الطوارئ وتحديد العلامات المرورية والمحافظة على الحارة.

تتوفر بيجو 3008 بباقة جيدة من وسائل الأمان والسلامة منها؛ فرامل مانعة الانغلاق ABS، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى الستائر الهوائية الجانبية، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام توزيع الفرامل الإلكتروني EBD، فضلًا عن أحزمة الأمان الخلفية وقفل مركزي للأبواب وصوت تنبيهي عند عدم غلق السيارة ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

التجهيزات والكماليات

تقدم C5 بمجموعة جيدة من التجهيزات فى مقدمتها؛ حساسات إضاءة للمصابيح الأمامية الهالوجينية إضاءة الـ LED النهارية والخلفية واعتمدت على جنوط مقاس 17 بوصة أما من الداخل فحصلت على شاحن لاسلكي وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث ومثبت سرعة مع بدالات لتغيير السرعات خلف عجلة القيادة المكسوة بالجلد.

أما الفئة الثانية فقدمت بحساسات للمطر ومفتاح ذكي وشاشة للعدادات الديجيتال قياس 12.3 بوصة مع تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق وإضاءة LED كاملة ومرايا جانبية كهربائية الطي كما اعتمدت السيارة على جنوط قياس 18 بوصة.

بينما تضمنت إضافات الفئة الأعلى تجهيزاً تعديل تلقائي للمرايا الجانبية أثناء الرجوع للخلف وغطاء كهربائي للحقيبة الخلفية بخاصية التشغيل الذاتي عبر حركة الأرجل مع تسخين وتدليك للمقاعد الأمامية بتحكم كهربائي في ناحية السائق.

تقدم بيجو 3008 بمقصورة مزودة بمكيف هواء ثنائي المناطق، لوحة عدادات ديجيتال، خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 8 بوصة تعمل باللمس، تدعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto وMirror Link ، تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيًا، نظام الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، حسّاسات الأمطار والأضواء.