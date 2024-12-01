الكشف عن هاشتاج 5 خليفة سمارت فورتو الصغيرة.. صور وتفاصيل

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة سمارت عن تقديم العديد من الموديلات الجديدة من سياراتها الكهربائية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Smart #5 الجديدة تأتي ضمن فئة الموديلات الرياضية المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وتعد السيارة Smart #5 الجديدة هي الموديل الأكبر ضمن باقة موديلات سمارت؛ حيث تأتي بطول 4.71 م، فضلا عن قاعدة عجلات بطول 90ر2 متر، وتم تجهيز السيارة صندوقية الشكل بالعديد من التجهيزات الخاصة بالسير على الطرق الوعرة مثل تجهيزة حماية قاع السيارة، والخطافات الجانبية.

وتزخر السيارة الكهربائية الجديدة بمقاعد خاصة مع إضاءة محيطية ملونة ونظام صوتي فائق مع دعم نظام الدفع لتقنية 800 فولت، وهو ما يتيح شحن البطارية سعة 100 كيلووات ساعة بنسبة 80% في غضون ربع ساعة تقريبا، وتصل السيارة إلى مدى السير 740 كلم، وتتوفر السيارة بقوة تتراوح بين 340 و646 حصان.

ومن المتوقع ظهور خليفة السيارة Fortwo ثنائية المقاعد تحت اسم Smart #2، ومن المقرر كشف النقاب عن السيارة الاختبارية، التي تمهد الطريق للنسخ القياسية من السيارة نهاية العام القادم 2025.

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