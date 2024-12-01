ارتفاع أسعار أرخص سيارات شيري الصينية في مصر

تعرف على أسعار ومواصفات بايك X55 موديل 2025 الجديدة بعد الزيادة

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الصينية بالسوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري.

ووفقًا للقائمة الجديدة فقد ارتفعت أسعار شيري أريزو 5 سيدان العائلية موديل 2025، والتي أرخص سيارات العلامة بمصر، وذلك بقيمة ثابتة 10 آلاف جنيه.

وبإضافة الزيادة الجديدة أصبحت شيري أريزو 5 المجمعة محليًا تبدأ من 660.000 جنيه للفئة القياسية، و710.000 جنيه للفئة الثانية، و735.000 جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الأولى، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

تقف شيري أريزو 5 على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 430 لترًا مكعبًا.

تتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.

كما يتوفر بالسيارة نظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

شيري أريزو 5 تأتي بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا.

ويتوفر أيضًا كاميرا وحساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل USB وAUX، مشغل أقراص مدمجة.

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تعرف على أسعار ومواصفات بايك X55 موديل 2025 الجديدة بعد الزيادة

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