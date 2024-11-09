سيارة كورية شهيرة موديل 2017 سعرها لا يتجاوز 720 ألف جنيه

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كتب - محمد جمال:

يبحث قطاع من المستهلكين بالسوق المصري عن سيارات "كسر الزيرو"، وذلك في ظل الارتفاعات المستمرة والكبيرة بأسعار السيارات الجديدة وتفشي ظاهرة الأوفر برايس.

وتعد كيا سيراتو واحدة من الطرازات واحدة من الطرازات التي يسعى الكثير من المقبلين على الشراء لاقتنائها بفضل اعتمادتيها وموثوقيتها بالشارع المصري.

يبلغ متوسط سعر كيا سيراتو 2017 الفئة الكاملة في سوق "كسر الزيرو" جنيه 720 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر والتجهيزات في سعر السيارة فى السعر النهائي.

ويرصد التقرير التالي مواصفات السيارة الكورية كيا سيراتو المتاحة بسوق السيارات السوق المصري:

تعتمد سيراتو 2017 على محرك سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بمحرك أوتوماتيك من ست سرعات، ويبلغ وزنها الإجمالي وهي فارغة 1.392 كجم.

تتميز سيراتو بتجهيزات داخلية لتضيف مزيد من الراحة والرفاهية، من خلال زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وتحكم كهربائي بالمرايات الجانبية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، واستشعار ركن أمامي وخلفي وكاميرا خلفية.

وتتمتع سيارة كيا بشكل خارجي أنيق ومصابيح أمامية LED عريضة عن سابقتها، يتوسطها شبكة كيا المميزة "أنف النمر" بالإضافة إلى الشكل الخارجي الانسيابي التي يتميز به هيكل السيارة.

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