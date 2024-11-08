بعد طرح فيات تيبو"مانيوال".. تعرف على السيارة المنافسة لها بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فيات الإيطالية بالسوق المصري، عن طرح فئة "المانيوال" من فيات تيبو سيدان العائلية رسميًا في السوق المحلي.

وبعد طرح السيارة الإيطالية بناقل حركة مانيوال من جديد في سوق السيارات المصري بعد غياب دام ثلاث سنوات، تدخل تيبو في منافسة مباشرة مع أريزو 5 الصينية المجمعة محليًا.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين فيات تيبو و شيري أريزو 5:

المحرك والأداء

تقدم تيبو الجديدة بمحرك 1400 لتر بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وخزان وقود سعة 45 لترًا. تتسارع سيارة فيات بمحركها من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم.

سيارة شيري تقدم بمحرك سعة 1500 سي سي، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي بقوة 114حصانا، وعزم 141 نيوتن متر. تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، تستهلك في المتوسط 7 لترات من الوقود لكل 100كم.

المساحات والأبعاد

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

تقدم سيارة شيري أريزو 5 بطول 4.572 مم، عرض 1.825 مم، وارتفاع عن الأرض 1.482 مم، قاعدة عجلات بطول 2.670 مم، مساحة تخزين خلفية 430 لتر، عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

تجهيزات السلامة والأمان

تقدم تيبو مانيوال بوسائل الأمان الأساسية وتتمثل في 6 وسائد هوائية ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، كما يتوفر بها أيضاً خاصية تثبيت السرعة.

تقدم سيارة شيري بمجموعة من وسائل الأمان تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HLA، التحذير من الاصطدام الخلفي، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب خلفية.

الكماليات والتجهيزات

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها شاشة تعمل بنظامي "أندرويد" و "أبل كار بلاي" وإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع نظام مثبت للسرعة، وشاشة عدادات ديجيتال.

مقصورة أريزو 5 مزودة بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة مع خاصية عرض الهاتف عليها وتوصيلة لاسلكياً -بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، إضاءة نهارية من الـLED، فتحة سقف كهربائية، خاصية المفتاح الذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، تكييف هواء أوتوماتيكي، فتح صندوق الأمتعة كهربائياً.

الأسعار والفئات

تقدم فيات تيبو سيدان المانيوال بسعر رسمي 724.500 جنيه.

تعمل الفئة الأولى من شيري أريزو 5 موديل 2025 بناقل حركة يدوي "ماينوال" وسعرها الرسمي 655.000 ألف جنيه، وتعد من بين أبرز منافسي تيبو بعد طرحها في مصر رسميًا.