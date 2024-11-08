أسعار ومواصفات بستيون B70S موديل 2025 الجديدة بالسوق المصري

بعد طرح فيات تيبو"مانيوال".. تعرف على السيارة المنافسة لها بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة مصر حلوان للاستيراد، الوكيل الرسمي لعلامة بستيون الصينية في مصر، طرح موديل 2025 من سيارتها بستيون B70S الجديدة التي تتاح أمام المقبلين على الشراء بسوق السيارات المصري بفئتين من التجهيزات خلال الشهر الجاري.

تتوفر بيستون B70S موديل 2025 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 455 ألف جنيه للفئة الأولى PREMIUM، ومليون 495 ألف جنيه للفئة الثانية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بيستون B70S الجديدة بالسوق المصري:

تقدم بستيون B70S الجديدة في مصر بطول 4555 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1515 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

تعتمد بستيون B70S على محرك سعه 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك وتحتاج الي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وعزم دورانها يصل الي 258 نيوتن/متر وتصل لسرعة قصوى 190 كم/ساعة.

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