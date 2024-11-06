عودة فيات تيبو "مانيوال" إلى السوق المصري.. أسعار ومواصفات

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3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فيات الإيطالية بالسوق المصري، عن طرح فئة "المانيوال" من فيات تيبو سيدان العائلية رسميًا في السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، ستقدم تيبو الجديدة بمحرك 1400 لتر بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وخزان وقود سعة 45 لترًا.

تستطيع سيارة فيات الجديدة استنادًا إلى قوة محركها للوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

وحصلت النسخة الأحدث من فيات تيبو في مصر على واجهة أمامية مميزة التصميم، وجهزت بمصابيح ضبابية وأخرى تعمل بتقنيات LEDأمامية وخلفي، كما زودت بجنوط رياضية مقاس 16 بوصة.

وتتميز فيات تيبو بمساحة تخزين خلفية مساحتها 520 لتر، وتعتبر من أكبر مساحات التخزين في فئتها، بحسب الوكيل.

وصممت مقصورة السيارة لتوفر للركاب أفضل معايير الراحة، إذ تتسع إلى 5 ركاب مع شاشة تعمل بنظامي "أندرويد" و "أبل كار بلاي" وإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع نظام مثبت للسرعة، وشاشة عدادات ديجيتال.

وتم تجهيز فيات تيبو مانيوال بوسائل الأمان الأساسية وتتمثل في 6 وسائد هوائية ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، كما يتوفر بها أيضاً خاصية تثبيت السرعة.

ووفقًا للمعلن فإن فيات تيبو سيدان المانيوال ستقدم بأسعار رسمية 724.500 جنيه؛ بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

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