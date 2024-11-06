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لهذه الأسباب .. احذر قيادة السيارة بخزان وقود شبه فارغ!

10:36 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

احذر قيادة السيارة بخزان وقود شبه فارغ

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برلين - (د ب أ):

حذرت مجلة السيارات "أوتوموبيل ريفيو" الألمانية من قيادة السيارة بخزان وقود شبه فارغ؛ حيث يُلحق ذلك أضرارا بالغة بالسيارة، كما أنه قد يشكل خطرا على أمان وسلامة الركاب.

وأوضح الخبراء الألمان، أن الوصول بالسيارة إلى خزان وقود شبه فارغ ينطوي على مخاطر كبيرة؛ حيث قد تتعرض تقنيات السيارة لأضرار جسيمة عند توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة بسرعة.

ويضاف إلى هذا عوامل السلامة والأمان، والتي تكون محفوفة بمخاطر كالاضطرار للتوقف بالسيارة على طريق متعرج ليلا على سبيل المثال. كما

وتعد محركات الديزل هي الأكثر عرضة للتضرر؛ حيث يحمل الوقود هنا دورا إضافيا، ألا وهو تزييت الأجزاء الداخلية لنظام الحقن عالي الضغط.

وإذا لم يتم ضخ أي ديزل من الخزان في نظام الحقن لدى الحِمل الكامل، فلن يتم تشحيم المضخة والفوهات مرة أخرى، الأمر الذي قد تترتب عليه أضرار جسيمة بالمحرك والسيارة.

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