سوزوكي تطلق أولى سياراتها الكهربائية في الأسواق

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

طوكيو - (د ب أ):

أطلقت شركة سوزوكي سيارتها eVitara الجديدة، التي تعد باكورة إنتاجها من السيارات الكهربائية، لتشعل نار المنافسة مع كيا EV3 وبيجو E-2008.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها eVitara الجديدة تأتي بطول 4275 ملم وعرض 1800 ملم وارتفاع 1635 ملم، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2700 ملم.

ملامح حادة الزوايا

وعلى الصعيد التصميمي، تطل السيارة eVitara الجديدة بملامح حادة الزاويا مع قسمات مستوحاة من موديلات الكروس أوفر وكسوات ذات ألواح من اللدائن البلاستيكية غير المطلية، بالإضافة إلى مقابض أبواب خلفية مدمجة في العمود C.

وتزخر المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة وتجهيزات بألوان متباينة، مع لمسات تصميمية عصرية وشاشتين في لوحة القيادة، فضلا عن عناصر للاستعمال خاصة على المقود.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة الكهربائية بنسخ الدفع الأمامي بمستويين للقوة، هما: 106 أو 128 كيلووات (144 أو 174 حصان)، بالإضافة إلى نسخة دفع رباعي بقوة 135 كيلووات/184 حصان، بينما يتراوح عزم الدوران الأقصى بين 189 و300 نيوتن متر.

وأشارت سوزوكي إلى أن السيارة الكهربائية تتوفر لها بطاريات بسعة 49 و61 كيلووات ساعة، غير أنها لم تفصح بعد عن مدى السير.