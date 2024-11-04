سيارات سيات موديل 2025 تصل مصر بتخفيضات حتى 50 ألف جنيه

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

القاهرة - (مصراوي):

كشف شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري لعلامة سيات في مصر، عن أسعار عدد من سيارات العلامة الإسبانية موديل 2025 في السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية، فقد شهدت أسعار ثلاث من السيارات تراجعًا كبيرًا وصلت إلى 50 ألف جنيه مقارنة بأسعار موديل 2024؛ فيما غابت كل من (ليون) و(تاراكو).

سيات إبيزا

تتوفر سيارت إبيزا هاتشباك موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية مليون و299 ألف جنيه للفئة FR، أما النسخة الاحتفالية من ابيزا التي ظهرت لأول مرة بداية العام الجاري تقدم مقابل مليون و 349 ألف جنيه.

سيات أرونا

تتوفر سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات هي الفئة "Xperience" والتي انخفض سعرها إلى مليون و349 ألف جنيه مقابل مليون 400 ألف جنيه سابقًا.

سيات أتيكا

تتوفر سيات أتيكا متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2025 بفئتين جديدتين الأولى Style Plus بسعر مليون و799 ألف جنيه، والفئة FR الأعلى تجهيزًا بمليون و999 ألف جنيه.

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