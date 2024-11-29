هيونداي تطرح "أيونك 6" الكهربائية الجديدة لأول مرة بمصر

تجمع بين القوة والأداء الرياضي.. سيارة صينية مستعملة بأقل من 870 ألف

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي في مصر، طرح هيونداي أيونك 6 الكهربائية الجديدة لأول مرة بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم هيونداي أيونك 6 الكهربائية بالكامل، بسغر رسمي يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى Connect plus، والفئة الثانية EXTREME بسعر 3 ملايين و150 ألف جنيه، والفئة الثالثة EXTREME بسعر 3 ملايين و350 ألف جنيه.

تقدم تقنيات هيونداي إيونيك 6 بشاشة معلومات وترفيه ثنائية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، مع شاشة معلومات السائق مقاس 12.3 بوصة، والتي تم دمج المجموعة الرقمية في شاشة واحدة للحصول على رؤية أوسع مع سهولة الوصول إلى جميع المعلومات الأساسية.

تتوفر IONIQ 6 بميزات السلامة مقتدمه في مقدمتها 7 وسائد هوائية، نظام قفل التروس التفاضلي، نظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام الحماية من السرقة، ونظام تحذير مغادرة المسار، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الانزلاق، وتقنية دعم الفرامل، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام تحذير من الاصطدام الأمامي، ومانع اصطدام فرملة تلقائية.

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