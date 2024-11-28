دي إس تكشف عن DS8 فاستباك الكهربائية الجديدة.. صور وفيديو

باريس - (د ب أ)

كشفت شركة "دي إس" النقاب عن سيارتها الكهربائية DS8 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV الكوبيه.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة DS8 الجديدة تأتي بطول 80ر4 متر، مع سقف منساب للخلف على غرار الموديلات الكوبيه، كما أنها تتمتع بشخصية رياضية جذابة.

وتقف السيارة DS8 الجديدة على منصة STLA Medium، وهو ما يتيح الدفع بقوة 230 حصانا، كما أنها مزودة ببطارية سعة 97 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير كبيرا يصل إلى 750 كلم.

ولم تكشف "دي إس" بعد موعد طرح سيارتها الكهربائية DS8 الجديدة في الأسواق أو سعرها، غير أنه من المتوقع أن يتجاوز سعرها 60 ألف دولار أمريكي (مليونين و975 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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