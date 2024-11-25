بعد حديث خبراء عنها.. ما أبرز أسعار لمبات LED للسيارات بمصر

كتب - محمد جمال:

تتعد لمبات السيارات LED من بين الأفضل في تكنولوجيا إضاءة للسيارات، إذ سطوعا وكشفا للطريق أثناء الليل وفي الشبورة بنسبة تتجاوز 40% مقارنة بمصابيح الهالوجين.

كما أن لمبات LED تستهلك كمية أقل من الطاقة مقارنة بالمصابيح الهالوجينية ما يعني توفير بالوقود أكثر وحفاظ على البطارية، كل ذلك يجعل الاعتماد على لمبات LED أصبح ضرورة حتمية الآن.

واستنادا إلى ما سبق، أوصى الخبراء بنادي السيارات ADAC في ألمانيا بتركيب مصابيح LED بدلًا من مصابيح الهالوجين التقليدية، لما تتمتع به من مزايا عديدة تتعلق بالأمان والتكاليف.

وتبحث فئة كبيرة من المواطنين بالسوق المصري عن أسعار لمبات LED خلال الأونة الأخيرة، والتي يمكن استعراض أبرزها من خلال الموضوع التالي:

- مصابيح أمامية LED سمارت كار برو 90 واط حتى 7000 لومن سعرها 1.850 جنيه.

- مصابيح أمامية للسيارة سمارت ليد إم تي بيسي باي 125 واط سعرها 2,350 جنيه.

- طقم لمبات مصابيح سيارة أمامي ليد R3 H4 من جي بي إن إي سعرها 2.270 جنيه.

- مصباح أمامي LED من تاكبرو عمر افتراضي 50000 ساعة سعرها 1.425 جنيه.

- لمبة فانوس أمامي ليد من سلسلة ناويفو إن آر 55 وات سعرها 2.622 جنيه.

- لمبة فانوس أمامي LED ذكية بقدرة 55 وات سعرها 1.349 جنيه.

- لمبة فانوس أمامي ليد من سلسلة ناويفو إن آر للسيارة 55 وات/لمبة، 6600 لومن سعرها 2.622 جنيه.

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