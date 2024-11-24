انضمام نوع جديد من بطاريات السيارات إلى سوق قطع الغيار بمصر.. تفاصيل

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة ستيلانتس عن إطلاق بطاريات "Eurorepar" المصممة لتلبية احتياجات السيارات بكافة فئاتها في مصر، وهي بطاريات مصممة بتكنولوجيا متطورة لضمان مقاومة التآكل وطول العمر.

وأوضحت ستيلانتس أن "Eurorepar" تأتي بنوعين لتناسب احتياجات واختيارات المستهلكين، النوع الأول هو البطارية التقليدية، والتي تتناسب مع أغلبية السيارات.

أماالنوع الثاني هو بطاريات "EFB" (التكنولوجيا المتقدمة للبطاريات)، والذي يعد اختيار أنسب للسيارات الحديثة التي تحتوي على نظام تشغيل وإيقاف المحرك الآلي.

تغطي بطاريات Eurorepar أغلبية أنواع السيارات المنتشرة في السوق المصري، لتضمن توافقًا مع السيارات الحديثة التي تعتمد على أجهزة وأنظمة إلكترونية متعددة.

ووفقًا للشركة المصنعة فإن هذه البطاريات تم تطويرها بمواد تتوافق مع معايير علامة ستيلانتس العالمية، وتقدمها الشركة في مصر بضمان شامل لمدة عام.

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