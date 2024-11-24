ضربة جديدة لأوروبا.. شركة رائدة لصناعة بطاريات السيارات تعلن إفلاسها

القاهرة - (مصراوي):

تقدمت شركة "نورث فولت" السويدية الرائدة في صناعة خلايا بطاريات السيارات الكهربائية، بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل سنوات كانت "نورث فولت" من الكيانات الناشئة الأعلى قيمة بأوروبا، وينظر إليها باعتبارها مستقبل الصناعة النظيفة، قبل أن تتراجع أعمالها بفعل حدة التنافس مع الصين ووقف BMW التعامل معها.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، توم جونستون، قوله إن التقدم بطلب الحماية من الإفلاس حتمي ويهدف إلى مواصلة مهمة الشركة لإنشاء ركيزة أوروبية لصناعة البطاريات.

وتستهدف الشركة في إعادة الهيكلة تمويلات بنحو 245 مليون دولار أمريكي، بينها 145 مليونًا نقدًا بالإضافة إلى 100 مليون دولار من قروض رأس المال.

ووفقًا للمعلن فإن إجمالي الديون المتراكمة على الشركة تجاوزت 5 مليارات دولار، فيما تسعى إلى استكمال الهيكلة وتسوية المستحقات خلال الربع الأول من العام 2025 المقبل.

وكانت نورث فولت قد بدأت إعادة الهيكلة وخفض تكاليف التشغيل في سبتمبر الماضي بطرد نحو 1600 عامل من أصل 6600 موظف بمصانع الشركة المختلفة، ما قوبل بانتقادات حادة من اتحادات العمال.

يشار إلى أن العديد من شركة صناعة السيارات الأوروبية تواجه خلال السنوات القليلة الكثير من التحديات، لا سيما فولكس فاجن الألمانية التي تعتزم إغلاق عدد من مصانعها بسبب تراجع المبيعات والمنافسة الشديدة مع العلامات الصينية.

ومن قبل فولكس فاجن أعلنت أودي الألمانية عن إغلاق مصنعها في بروكسل وتسريح العمالة، وذلك بسبب التراجع الحاد في الطلب على الشراء.

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