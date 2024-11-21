جينباي تستعد لتجميع سياراتها بمصر.. ورئيس الشركة: "التسعير تنافسي"

كتب - محمد جمال:

كشف المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر ورئيس شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات، عن تفاصيل تصنيع سيارات ميكروباص وفان كهربائية بمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال سعد في تصريح لـ"مصراوي" إن الشركة تستهدف طرح من 2.500 إلى 3.000 سيارة خلال السنة الأولى، وستكون بأسعار تنافسية.

وأضاف سعد، إلى أنه سيتم تجميع عدة طرازات متنوعة للعلامة بمصر سواء كانت تعمل بالكهرباء أو البنزين أو الغاز خلال المرحلة الأولى، فيما ستليها تصنيع سيارات ملاكي للشركة بمصر.

وأوضح أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية إنشاء مصنع جديد للسيارات في مدينة السادس من أكتوبر لتصنيع طرازات مختلفة، مشددًا على استهداف الشركة زيادة نسبة المكون المحلي في جميع السيارات المقدمة تحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات.

وأكد رئيس جينباي رويال إيجيبت أن تلك الخطوة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة في تعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، ودعم خزينة الدولة بالعملة الأجنبية عن طريق التصدير للدول المجاورة خلال المرحلة المقبلة.

تقدم علامة جينباي الصينية في الوقت الراهن ثلاث سيارات "ميكروباص" لنقل الركاب بالسوق المصري وهي جينباي H1، وجيبناي H2 ذات السقف العالي، وجينباي H2S.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها كمركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه بدأ منذ أكثر من عامين مع إصدار قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وتقديم حوافز واسعة لدعم القطاع.

وقال مدبولي إن مصر شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية توقيع أكثر من 8 اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى، تستهدف تحويل صناعة السيارات من مجرد عمليات تجميع إلى صناعة متكاملة تعتمد على تعميق المكون المحلي وتعزيز الصناعات المغذية.

وتطمح الدولة المصرية للوصول إلى نسب تصنيع محلي تتجاوز 70% وخاصة مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة، مثل السيارات الهجينة والكهربائية، التي أصبحت محورًا أساسيًا للاستراتيجية الوطنية.

اقرأ أيضًا:

مقارنة الـ 7 مقاعد.. إكسيد VX تواجه هيونداي سانتافي بفارق 240 ألف جنيه

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك جديدة بمصر.. ساجا الأقل سعرًا

بعد طرح فئة جديدة وبسعر أقل.. من ينافس أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة