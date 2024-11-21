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بعد طرح فئة جديدة وبسعر أقل.. من ينافس أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة

11:54 ص الخميس 21 نوفمبر 2024
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    مقاعد شيفرولية كابتيفا الجديدة
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    لوحة قيادة ودركسيون شيفرولية كابتيفا الجديدة
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    شيفرولية كابتيفا الجديدة
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    كابتيفا
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    شيري تيجو 7 برو
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    شيري تيجو 7 برو
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    شيري تيجو 7 برو
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    تيجو 7 برو
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    تيجو 7 برو
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    فرونكس الجديدة
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    سوزوكي فرونكس الجديدة
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    سوزوكي فرونكس الجديدة
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    سوزوكي فرونكس الجديدة
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    سوزوكي فرونكس الجديدة
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    سوزوكي فرونكس
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    فرونكس Fronx سوزوكي
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    سوزوكي فرونكس الجديدة
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    جيتور X70 بلس
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    جيتور X70 بلس
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    جيتور X70 بلس
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    جيتور X70 بلس
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    جيتور X70 بلس
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كتب - محمد جمال:

كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، خلال الساعات الماضية عن نسختها الجديدة Black Special Edition من موكا الكروس أوفر الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقا للتسعير الذي أعلن عنه الوكيل المحلي لعلامة بمصر فقد جاءت موكا بلاك سبيشل إديشين بسعر مليون 390 ألف جنيه، وهو تسعير أقل من نسخة GS Line بـ 160 ألف جنيه والتي سجل سعرها مليون 550 ألف جنيه

وبعد طرح نسخة Black Special Edition متوقع أن تضع منافسي موكا في منافسة صعبة، نتيجة التسعير المنافس بفئتها داخل سوق السيارات المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة بسوق السيارات المصري:

إم جي RX5 بلس

إم جي RX5 Plus

تباع إم جي RX5 بلس بفئتين؛ الأولى سعرها مليون 490 ألف جنيه والفئة الثانية مليون 540 ألف جنيه.

جيتور X70 Plus

جيتور X70 بلس

تقدم جيتور X70 Plus بفئة واحدة من التجهيزات سعرها مليون 479 ألف جنيه.

سوزوكي فرونكس

فرونكس الجديدة

تقدم سوزوكي فرونكس بسعر يبدأ من مليون 350 ألف حتى مليون 500 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

شيري تيجو 7 برو

شيري تيجو 7 برو

تتوفر شيري تيجو 7 برو بسعر يبدأ من مليون 340 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 450 ألف جنيه للفئة الثانية.

شيفروليه كابتيفا

شيفرولية كابتيفا الجديدة

تتوفر شيفروليه كابتيفا بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون 500 و مليون 550 ألف للفئة الأعلى تجهيزا.

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