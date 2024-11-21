بعد طرح فئة جديدة وبسعر أقل.. من ينافس أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة

نسخة كابريو جديدة من Cooper في 2025.. أسعار ومواصفات

كتب - محمد جمال:

كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، خلال الساعات الماضية عن نسختها الجديدة Black Special Edition من موكا الكروس أوفر الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقا للتسعير الذي أعلن عنه الوكيل المحلي لعلامة بمصر فقد جاءت موكا بلاك سبيشل إديشين بسعر مليون 390 ألف جنيه، وهو تسعير أقل من نسخة GS Line بـ 160 ألف جنيه والتي سجل سعرها مليون 550 ألف جنيه

وبعد طرح نسخة Black Special Edition متوقع أن تضع منافسي موكا في منافسة صعبة، نتيجة التسعير المنافس بفئتها داخل سوق السيارات المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة بسوق السيارات المصري:

إم جي RX5 بلس

تباع إم جي RX5 بلس بفئتين؛ الأولى سعرها مليون 490 ألف جنيه والفئة الثانية مليون 540 ألف جنيه.

جيتور X70 Plus

تقدم جيتور X70 Plus بفئة واحدة من التجهيزات سعرها مليون 479 ألف جنيه.

سوزوكي فرونكس

تقدم سوزوكي فرونكس بسعر يبدأ من مليون 350 ألف حتى مليون 500 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

شيري تيجو 7 برو

تتوفر شيري تيجو 7 برو بسعر يبدأ من مليون 340 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 450 ألف جنيه للفئة الثانية.

شيفروليه كابتيفا

تتوفر شيفروليه كابتيفا بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون 500 و مليون 550 ألف للفئة الأعلى تجهيزا.

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