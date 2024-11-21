بالفيديو.. إعلان ترويجي لسيارات جاجوار يثير غضبًا واسعًا على الإنترنت

نيويورك - (أ ب ):

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة (جاجوار) انتقادات واسعة عبر الإنترنت بظهور فتيات دعاية ترتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة في الفيديو.

من المقرر إطلاق العلامة التجارية الجديدة، التي تتضمن شعارًا جديدًا، في الثاني من ديسمبر المقبل خلال أسبوع ميامي للفنون، حيث ستكشف الشركة المملوكة لمجموعة تاتا موتورز الهندية عن سيارة كهربائية جديدة من طراز جي.تي والتي روجت لها الشركة منذ فترة عبر الإنترنت.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنفذ فيه شركة جاجوار لاند روفر خطة تستهدف تحويل العلامة التجارية جاجوار إلى السيارات الكهربائية بالكامل.

تقول المواد الترويجية في الإعلان "لا تقلد شيئًا. نحن هنا لحذف العادي. لنكون جريئين. لا نقلد شيئًا".

يظهر الفيديو الترويجي، المنشور على منصتي التواصل الاجتماعي إنستجرام وإكس فتيات دعاية يرتدين ملابس مستقبلية بألوان زاهية يسرن في منظر طبيعي يشبه الكائنات الفضائية، مع عبارة تقول "حطم القوالب".

أثار هذا الفيديو الإعلاني غضبا على الإنترنت، حيث قال معلقون إنه في ظل عدم وجود سيارة أصبحت الرسالة غامضة. وكتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة إكس في تعليق على الإعلان عبر المنصة "هل تبيعون سيارات؟" كما انتقد مستخدمون آخرون شكل الشعار الجديد للسيارة. كما تم تغيير صورة النمر "القافز" الذي يمثل شعار السيارة.

وقال تشارلز تايلور، أستاذ التسويق في كلية فيلانوفا للأعمال بولاية بنسلفانيا، إن الفيديو الترويجي يضرب النغمة الخاطئة للمشترين المحتملين، وقال إن الشركة ترتكب خطأً بعدم استخدام تراث العلامة التجارية كسيارة رياضية بريطانية أنيقة عالية الأداء في تسويقها.

وأضاف "إذا جاءوا بسيارة كهربائية جيدة حقًا، فيمكنهم البناء على صورتهم السابقة بدلاً من التخلص من تراث العلامة التجارية والمضي في هذا الاتجاه الجديد .. من الصعب أن نرى سوقا كافية من الناس الذين يعجبهم هذا الاتجاه ".

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