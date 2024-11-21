مقارنة الـ 7 مقاعد.. إكسيد VX تواجه هيونداي سانتافي بفارق 240 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الشركة الرائدة في قطاع السيارات بمصر، بالتعاون مع شركة إكسيد "Exeed" الصينية، عن إطلاق السيارة الفاخرة "إكسيد VX" سباعية المقاعد بالسوق المصري.

وبعد طرح إكسيد VX ستواجه السيارة المجمعة بمصر منافسة مباشرة مع هيونداي سانتافي الجديدة، وتتنافس السيارتين سباعية المقاعد بفارق 240 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين إكسيد VX وهيونداي سانتافي الجديدتين بسوق السيارات المحلي:

الأبعاد

تأتي سانتافي بأبعاد يبلغ طولها 4,830 مم، وعرضها 1,900 مم، وارتفاعها 1,770 مم. هذه الأبعاد، إلى جانب قاعدة عجلات بطول 2,815 مم وارتفاع عن الأرض يبلغ 177 مم.

صممت السيارة إكسيد VX بأبعاد، الطول: 4.970 ملم، وعرضها 1.940 ملم، وارتفاعها 1.788 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.900 ملم.

أداء المحرك

تأتي سانتافي بمحرك هجين 1.6 هايبرد تربو بقوة 235 حصان عند 5,600 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 367 نيوتن متر بين 1,000 و4,100 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة 6 سرعات AT AWD دفع رباعي أو AT 2WD دفع خلفي.

تعتمد إكسيد VX على محرك قوي بسعة 2.0 لتر TGDI بأربعة أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بنظام (AWD) دفع كلي.

أنظمة الأمان

تأتي سانتافي بعدد كبير من أنظمة الأمان في مقدمتها نظام المحافظة على الحارة المرورية، والمحافظة على القيادة في المسار، بالإضافة إلي خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، رؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، ونظام تحذير النقطة العمياء، ونظام إيقاف أوتوماتيكي بعد التصادم، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية، ومصابيح ضباب خلفية LED، ونقاط تثبيت كراسي الأطفال، وجهاز تحذير المسافات الخلفية والأمامية والجانبية، بالإضافة إلى رؤية 360°.

وضعت إكسيد معايير جديدة في السلامة من خلال تجهيز "إكسيد VX" بأحدث أنظمة الأمان، بما في ذلك وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام كشف النقاط العمياء، نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومن أنظمة الأمان والمساعدة أيضًا كاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة لتوفير رؤية محيطية شاملة، ونظام دعم الركن الآلي لتسهيل عملية الركن في المساحات الضيقة.

التجهيزات

تأتي هيونداي سانتافي بعددا من التجهيزات المتطورة منها مثبت ذكي، مفتاح ذكي، وحساسات إضاءة ومطر أتوماتيكية، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة، وشاشة عرض في نطاق الرؤية. وتقدم "سانتافي" تجربة ترفيهية متكاملة مزودة بشاشتين متصلتين إحداهما بحجم 12.3 بوصة للعدادات، والأخرى بحجم 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، بالإضافة إلي دعم Apple CarPlay و Android Autoعبر نظام هوائي، ونظام صوت Bose المتطور.

وتضم إكسيد VX شاشة عرض ترفيهية بحجم 15.6 بوصة ونظام ملاحة متطور وشاشة عرض معلومات للسائق بحجم 12.3 بوصة، كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي فاخر مكون من 23 مكبر صوت، لخلق أجواء صوتية استثنائية، مع إمكانيات الربط اللاسلكي مع أجهزة Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يُشعر السائق بتجربة قيادة عصرية مليئة بالتكنولوجيا الفاخرة.

الأسعار والفئات

تتوفر إكسيد VX الجديدة المجمعة بمصر، بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 2.980.000 جنيه للفئة الأولى، بينما تصل إلى 3.380.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

بينما تقدم هيونداي سانتا في بفئتين من التجهيزات وستباع الفئة Executive القياسية بثلاثة ملايين و220 ألف جنيه، بينما الفئة Calligraghy الأعلى تجهيزًا بثلاثة ملايين و770 ألف جنيه.