جايكو الصينية تطلق سيارتها Jaecoo 5 المدمجة.. مواصفات

أشهر صحفي سيارات في العالم.. ما الموديلات التي يمتلكها؟

بكين - (د ب أ):

أطلقت شركة جايكو (Jaecoo) سيارتها Jaecoo 5 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV المدمجة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Jaecoo 5 الجديدة تأتي بطول 38ر4 متر وعرض 86ر1 متر وارتفاع 65ر1 متر، مع قاعدة عجلات بطول 62ر2 متر، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1180 لترا.

خطوط تصميمية جذابة

وتتمتع السيارة الجديدة بخطوط تصميمية جذابة على المقدمة والجوانب والمؤخرة مع مصابيح تعمل بتقنية LED. وتزدان المقدمة بتصميم خاص لشبكة المبرد والكشافات العاملة بتقنية Full-LED ومصابيح الضوء النهاري المزدوجة، مع قسمات مستوحاة من موديلات الطرق الوعرة على المصدم.

وتتوج هذه الملامح بشكل العجلات قياس 18 بوصة، والتي تم تصميمها لتمنح السيارة المزيد من الأيروديناميكية.

وتزدان المقصورة الداخلية بملامح عصرية وتصميم أنيق مع شاشة كبيرة على الكونسول الأوسط قياس 2ر13 بوصة، مع العديد من حلول الاتصال والشحن، منها منافذ USB-A وUSB-C، فضلا عن مقبس V12 وميزة التحديث عبر الأثير، والتحكم عن بعد مثل تشغيل المكيف بشكل مسبق.

وللمزيد من الراحة توفر المقصورة الداخلية نظام الإضاءة المحيطية مع قابلية التعديل بشكل فردي، فضلا عن الاعتماد على مواد عالية الجودة.

برنامج دفع موسع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، يتوفر للسيارة المدمجة برنامج دفع موسع يتألف من محرك بنزين تربو سعة 6ر1 لتر ونسخة كهربائية ونسخة الدفع الهجين الكامل، مع تغطية نطاق قوة يمتد من 147 إلى 204 حصان.

ويتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام الدفع الأمامي، مع خاصية السير على الطرق الصاعدة بسرعة حتى 60 كلم/س، بالإضافة إلى مراقبة افتراضية لأرضية الطريق اعتمادا على نظام كاميرا.